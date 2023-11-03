Минфин РФ сообщил об уменьшении ФНБ в октябре

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 ноября составил 13 трлн 541,2 млрд рублей (эквивалент $145,224 млрд), или 9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. Об этом сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.

По состоянию на 1 ноября объем фонда составил 13,541 трлн рублей, из них 6,938 трлн — ликвидные активы (средства на банковских счетах в Банке России).

По сравнению с прошлым месяцем объем рублей в структуре фонда на счетах Центробанка упал на треть — с 395,9 млн до 261,8 млн, а объем евро сократился с 4,07 млрд до 3,67 млрд. Вложения в золоте и юанях не изменились — 508,2 тонны и 279,7 млрд соответственно.

Таким образом, рост ФНБ в долларовом выражении наблюдается за счет укрепления курса рубля в последний месяц, а если рассматривать отдельно активы в иностранной валюте, то сокращение продолжается.

Объем Фонда национального благосостояния РФ на 1 октября текущего года составил 13,6 трлн рублей, или $140,1 млрд. Это на 55,3 млрд рублей меньше чем на 1 сентября 2023 года. Это эквивалентно 9,1% прогнозируемого на 2023 год ВВП страны.

В конце сентября министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, в чем будут храниться деньги главной российской «кубышки». В настоящее время в фонде размещено €4,07 млрд, 279,77 млрд юаней, 508 тонн золота и 395,9 млн рублей.

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