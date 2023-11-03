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В Минэнерго рассказали об эффекте ограничений экспорта энергоносителей

Минэнерго: Россия увеличивает отгрузку нефтепродуктов на внутренний рынок

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Kin Cheung/AP

Россия продолжает сокращать поставки энергоносителей на экспорт в рамках выполнения взятых на себя добровольных обязательств по договоренностям внутри ОПЕК+. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго.

«Увеличиваются отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок, в том числе для формирования запасов. Минэнерго России прогнозирует, что в ноябре 2023 года экспорт нефти и нефтепродуктов сократится более, чем на 300 тыс. барр./сут., по сравнению со средним значением мая-июня 2023 года», — говорится в сообщении ведомства.

21 сентября в России ввели запрет на экспорт бензина и дизельного топлива на фоне повышения цен на топливо. После этого биржевые цены на бензин и дизель снизились на 10 и 15%.

В октябре цены на зимнее дизельное топливо в России рекордно выросли, после чего Новак поручил нефтяникам нарастить выпуск зимнего дизеля.

20 октября Новак заявил, что в России могут запретить экспорт керосина для стабилизации цен на зимнее дизельное топливо, однако позднее он отметил, что такой необходимости пока нет.

Ранее Новак назвал условие для снятия ограничений на экспорт топлива.

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