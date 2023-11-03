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Вице-премьер РФ назвал условие для снятия ограничений на экспорт топлива

Новак: РФ может снять ограничения на экспорт топлива при появлении излишков

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что снятие ограничений на экспорт топлива из России пока не планируется. Его слова передает РИА Новости.

«Пока нет. Мы каждый раз на штабе рассматриваем», — сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам вице-премьера РФ, дальнейшая либерализация экспорта будет возможна, если для нее будут складываться подходящие условия. К примеру, будет некуда девать дополнительные производящиеся объемы.

До этого руководитель Министерства энергетики Российской Федераци Николай Шульгинов заявлял, что ведомство допускает снятие частичного запрета экспорта топлива из России, однако его сроки пока не определены.

19 октября вице-премьер Новак в беседе с агентством Bloomberg заявлял, что Россия пока не планирует дальнейшего смягчения ограничений на экспорт дизельного топлива.

Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля, а с 6 октября скорректирован демпфер и повышены требования к продаже нефтепродуктов на бирже. В итоге стоимость топлива обвалилась с рекордных значений почти на 30%.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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