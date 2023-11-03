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Вице-премьер заявил, что Россия научилась развиваться в условиях санкций

Вице-премьер Оверчук: РФ стала лидером по числу санкций, Иран и КНДР ей завидуют

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия научилась не просто выживать и жить в условиях санкций, но и развиваться. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-премьер отметил, что 2023 год прошел для РФ под знаком «санкций из ада». По словам Оверчука, Россия стала лидером по числу санкций, в связи с чем Иран и КНДР, наверное, ей завидуют.

До этого российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что США ведут фронтальное наступление на Россию, начиная с политики и экономики и заканчивая вопросами прав человека, чтобы помешать развитию государства. Дипломат отметил, что американские санкции не имеют здравого смысла.

2 ноября Минфин США расширил санкционные списки в отношении России. Под ограничения попали около 40 физлиц и десятки юрлиц.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, что введенные 2 ноября против РФ санкции США были необходимы, поскольку включенные в список физические и юридические лица оказывали помощь в проведении военной спецоперации на Украине, а также способствовали обходу антироссийских ограничений.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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