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Правительство поддержало введение минимальных цен на слабый алкоголь

В России поддержали минимальные цены на пиво и медовуху

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Depositphotos

Минпромторг РФ поддержал инициативу Госдумы по поводу введения минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво, медовуху, сидр и пуаре. Предполагается, что МРЦ защитит отечественный рынок от некачественной продукции, а также преградит путь к серому импорту, сообщила газета «Известия».

Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, глава центра WineRetail Александр Ставцев считает, что введением МРЦ государство преследует интересы покупателей разливных пива, медовухи и сидра. Цель также в том, чтобы защитить участников рынка от демпинга коллег, которые могут делать пиво не только из хмеля и солода.

Потребность в МРЦ вызвана тем, что при всех имеющихся механизмах контроля за торговлей, органы власти не могут победить серый рынок, объясняет генеральный директор ООО «Сидр Хаус» Андрей Якушев. Продажи пива и пивных напитков в розлив технически проблематично отслеживать.

Введение МРЦ может повысить стоимость пива в сегменте эконом, но не более чем на 10–15%, считают эксперты.

16 октября Минпромторг выступил с инициативой ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на разливное пиво, чтобы ограничить работу «наливаек» в жилых домах.

В середине августа Минспорт сообщил о работе над возвращением пива на стадионы.

Ранее в Госдуме выступили за запрет рекламы безалкогольного пива.

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