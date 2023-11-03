Маск сообщил о безубыточности Starlink

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его спутниковый интернет-бизнес Starlink вышел на уровень безубыточности. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

«Отличная работа великолепной команды», — сказано в сообщении.

Маск отметил, что на Starlink приходится большая часть всех «активных спутников», а также большинство спутников, которые «к следующему году кумулятивно запустят с Земли».

29 октября Маск в социальной сети Х под постом министра связи Израиля о том, что палестинское движение ХАМАС будет использовать Starlink для «террористической деятельности» заявлял, что ни один из терминалов спутниковой связи сети Starlink не пытался осуществить подключение из сектора Газа.

До этого он же говорил, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно признанным организациям по оказанию помощи в секторе Газа.

Starlink — проект компании SpaceX, целью которого является создание глобальной сети из тысяч спутников, которые будут обеспечивать высокоскоростной доступ к интернету в любой точке Земли.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».