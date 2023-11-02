Против резолюции Генассамблеи ООН по Кубе проголосовали только США и Израиль

Лишь Соединенные Штаты и Израиль проголосовали в Генеральной Ассамблее ООН против резолюции «Необходимость завершения экономического, коммерческого и финансового эмбарго, введенного США в отношении Кубы». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, за резолюцию проголосовали 187 государств, воздержалась от голосования только Украина.

Незадолго до этого постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Москва требует безотлагательной и безусловной отмены американской экономической, торговой и финансовой блокады Кубы.

Накануне Небензя на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по проекту резолюции о снятии эмбарго США с Кубы сообщил, что США пытаются превратить свои санкции в глобальный инструмент принуждения несогласных к исполнению воли Вашингтона.

Ранее в ООН приняли резолюцию, осуждающую надругательство над священными книгами.