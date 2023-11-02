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США продлили разрешение на уплату налогов в России для американских граждан

Минфин США позволил американцам уплачивать налоги и сборы в РФ до 2024 года

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Caitlin Ochs/Reuters

Министерство финансов США продлило действие лицензии до 31 января 2024 года, позволяющей американским физлицам и компаниям платить налоги и сборы в России. Об этом свидетельствует генеральная лицензия, опубликованная на сайте ведомства.

Новая лицензия распространяется на уплату налогов, пошлин и получение необходимых для этого разрешений и сертификатов. При этом документ не разрешает списывать средства со счетов Банка России, ФНБ и Минфина РФ. Впервые аналогичную лицензию минфин США выдал в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине. После этого разрешение продлевалось несколько раз, последняя редакция действовала до 8 ноября этого года.

До этого в России Минфин и ЦБ смягчили условия выплаты дивидендов иностранцам. Ответственная за это подкомиссия по контролю за выполнением иностранных инвестиций рассмотрела и приняла к сведению указанное решение. Теперь «выплата дивидендов (прибыли) иностранным лицам может осуществляться без ограничений». Однако, как разъясняется, ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию.

Ранее США ввели новые санкции против России.

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