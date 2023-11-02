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Суд национализировал курское предприятие украинской «Конти»

Суд национализировал курское кондитерское предприятие украинской «Конти»

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Ленинский районный суд Курска обратил в федеральную собственность курское кондитерское предприятие «Конти-Рус» (входит в структуру украинской компании «Конти»). Об этом заявили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

В публикации говорится, что таким образом суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России по делу о финансовой поддержке предприятием Вооруженных сил Украины.

«Суд обратил в доход РФ акции АО «Конти-Рус» и 100% долей в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто Капитал», ООО «КЦ «Мерлетто», — указывается в сообщении.

Помимо того, теперь организация признана судом экстремистской и отныне запрещена. Также к ответственности привлечено руководство вышеуказанных компаний.

В феврале первый зампред Комитета ГД по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев заявлял, что в России необходимо полностью запретить продажу продукции с Украины. Он подчеркнул, что часть прибыли, которую получают украинские бизнесмены, идет на поддержку ВСУ.

Ранее на Украине национализировали заводы Дерипаски на 20,3 млрд рублей.

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