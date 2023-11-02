Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США ввели экспортные ограничения против 12 юрлиц из России и 1 компании из Узбекистана

Минторг США ввел ограничения на экспорт против 12 фирм из РФ и 1 из Узбекистана

close
100%
Unsplash

Минторг США ввел экспортные ограничения против 12 российских компаний и одной компании из Узбекистана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на извещение Федерального реестра США.

Штаты обвинили организации в разработке и закупках беспилотных летательных аппаратов для российских военных. Все компании включены в черный список бюро по вопросам промышленности и безопасности Минторга США.

В список попали российские фирмы Alfakomponent, BIC-Inform, Aeroscan, OOO OMP, Orelmetallpolimer, Hartis DV, ID Solution, Spel, STC Orion, Технический центр Windeq, Spetstehnotreyd, а также ZALA Aero Group.

Еще один фигурант перечня — узбекская Mvizion.

«Американское правительство вынесло определение, что их действия противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики США», — следует из сообщения.

До этого военный эксперт Андрей Кошкин высказал мнение, что Вооруженные силы Украины вряд ли будут предпринимать дальнейшие попытки наступать, поскольку США устали от помощи Киеву.

Ранее в США заявили о кризисе на Украине, который может свергнуть Зеленского.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий