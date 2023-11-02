США ввели экспортные ограничения против 12 юрлиц из России и 1 компании из Узбекистана

Минторг США ввел экспортные ограничения против 12 российских компаний и одной компании из Узбекистана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на извещение Федерального реестра США.

Штаты обвинили организации в разработке и закупках беспилотных летательных аппаратов для российских военных. Все компании включены в черный список бюро по вопросам промышленности и безопасности Минторга США.

В список попали российские фирмы Alfakomponent, BIC-Inform, Aeroscan, OOO OMP, Orelmetallpolimer, Hartis DV, ID Solution, Spel, STC Orion, Технический центр Windeq, Spetstehnotreyd, а также ZALA Aero Group.

Еще один фигурант перечня — узбекская Mvizion.

«Американское правительство вынесло определение, что их действия противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики США», — следует из сообщения.

До этого военный эксперт Андрей Кошкин высказал мнение, что Вооруженные силы Украины вряд ли будут предпринимать дальнейшие попытки наступать, поскольку США устали от помощи Киеву.

Ранее в США заявили о кризисе на Украине, который может свергнуть Зеленского.