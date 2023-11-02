Российский суд назначил штраф в $1,5 млрд польской Europol GAZ

Российский арбитражный суд наложил штраф в размере $1,5 млрд на польскую компанию Europol GAZ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ей так же было запрещено продолжать разбирательство с «Газпром экспортом» в Торговой палате Стокгольма. Как уточнили в суде, Europol GAZ в мае инициировала процесс в шведском арбитраже, потребовав $1,5 млрд у «дочки» «Газпрома». Однако последняя обратилась в российский суд, сославшись на отсутствие справедливого разбирательства.

Суд решил, что «перспектив обеспечения объективного судебного процесса в ТПС в отношении «Газпром экспорта» в настоящее время не имеется». Также он указал, что компетентен рассматривать данный спор.

Компания владеет участком газопровода в Польше. Польские власти ввели санкции против «Газпрома» и его дочек, а в 2023 году передали долю компании под контроль Orlen.

В начале сентября стало известно, что правительство Молдавии решило не рассчитываться с «Газпромом» и сообщило, что из общего долга страны перед компанией в €709 млн она готова выплатить лишь €8,6 млн.

Ранее Болгария заявила, что хочет сократить доходы «Газпрома» от транзита газа в Европу.