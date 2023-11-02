Сайт Банка Финляндии недоступен за пределами страны из-за кибератаки

Доступ к сайтам Банка Финляндии и финской налоговой службы заблокирован за пределами страны из-за DDos-атаки. Об этом ведомства сообщили в соцсети Х (бывший Twitter).

«Сайт Банка Финляндии подвергся DDos-атаке. Уже принимаются меры для предотвращения атаки. Сайт доступен на территории Финляндии. В качестве меры предосторожности подключение к сайту приостановлено за пределами страны. Ограничения будут сняты, когда ситуация нормализуется», — указано в сообщении.

Финская общественная телерадиовещательная корпорация Yle сообщила, что за атакой якобы стоит пророссийская хакерская группировка NoName 057(16).

Отметим, что сайты налоговой службы Финляндии и ряда банков и агентств этой страны недавно уже подвергались кибератакам. За ними якобы стояла та же пророссийская хакерская группировка.

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