Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сайт Банка Финляндии недоступен за пределами страны из-за кибератаки

В кибератаке на сайт Банка Финляндии обвиняют пророссийских хакеров

close
100%
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Доступ к сайтам Банка Финляндии и финской налоговой службы заблокирован за пределами страны из-за DDos-атаки. Об этом ведомства сообщили в соцсети Х (бывший Twitter).

«Сайт Банка Финляндии подвергся DDos-атаке. Уже принимаются меры для предотвращения атаки. Сайт доступен на территории Финляндии. В качестве меры предосторожности подключение к сайту приостановлено за пределами страны. Ограничения будут сняты, когда ситуация нормализуется», — указано в сообщении.

Финская общественная телерадиовещательная корпорация Yle сообщила, что за атакой якобы стоит пророссийская хакерская группировка NoName 057(16).

Отметим, что сайты налоговой службы Финляндии и ряда банков и агентств этой страны недавно уже подвергались кибератакам. За ними якобы стояла та же пророссийская хакерская группировка.

После начала Специальной военной операции и начала реализации планов по расширению НАТО западные страны не раз обвиняли Россию во вмешательстве в свои дела, однако доказательств, как правило, не предоставлялось.

Ранее в Турции рассказали, когда рассмотрят заявку на членство Швеции в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий