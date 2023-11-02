Путин в ноябре и декабре ждет доклады о стабилизации цен на бензин

Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии нефтяных компаний стабилизировать цены на бензин и дизтопливо. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Кремля.

Как следует из опубликованных на сайте Кремля поручений, кабмин должен обеспечить сельхозпроизводителей топливом и принять меры для стабилизации оптовых и розничных цен на бензин и дизель. Президент ждет доклады о выполнении поручений к 10 ноября и 8 декабря.

С конца июля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже наблюдался аномальный рост цен на основные виды топлива. Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля, а с 6 октября скорректирован демпфер и повышены требования к продаже нефтепродуктов на бирже. В итоге стоимость топлива обвалилась с рекордных значений почти на 30%. По мнению независимого эксперта Константина Церазова, после принятых правительством мер по стабилизации рынка главным маркером стоимости топлива может стать курс рубля.

До этого в Минэнерго прокомментировали сроки снятия частичного запрета экспорта топлива из РФ.

Ранее Путин подписал законы, расширяющие экспорт российского СПГ.