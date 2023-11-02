Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин в ноябре и декабре ждет доклады о стабилизации цен на бензин

Путин поручил кабмину стабилизировать цены на бензин и дизель к декабрю

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии нефтяных компаний стабилизировать цены на бензин и дизтопливо. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Кремля.

Как следует из опубликованных на сайте Кремля поручений, кабмин должен обеспечить сельхозпроизводителей топливом и принять меры для стабилизации оптовых и розничных цен на бензин и дизель. Президент ждет доклады о выполнении поручений к 10 ноября и 8 декабря.

С конца июля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже наблюдался аномальный рост цен на основные виды топлива. Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля, а с 6 октября скорректирован демпфер и повышены требования к продаже нефтепродуктов на бирже. В итоге стоимость топлива обвалилась с рекордных значений почти на 30%. По мнению независимого эксперта Константина Церазова, после принятых правительством мер по стабилизации рынка главным маркером стоимости топлива может стать курс рубля.

До этого в Минэнерго прокомментировали сроки снятия частичного запрета экспорта топлива из РФ.

Ранее Путин подписал законы, расширяющие экспорт российского СПГ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий