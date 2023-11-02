Россияне стали реже жаловаться в ЦБ

За январь — сентябрь этого года Центробанк РФ получил 186,7 тыс. жалоб от россиян, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

Банк России уточнил, что число жалоб россиян упало в основном за счет сокращения обращений по темам санкций — примерно в восемь раз по сравнению с январем — сентябрем 2022 года. Число жалоб потребителей на банки, брокеров и страховщиков тоже снизилось — на 9,8%, 18,6% и в 4,2 раза соответственно.

Летом регулятор сообщал, что число жалоб россиян на банки по теме санкций составило 2,2 тыс. Речь идет об обращениях по поводу кредитных каникул, снятия наличной валюты и другим санкционным темам. А в первом полугодии 2022 года каждая шестая жалоба, поданная в ЦБ, касалась санкций. Недовольство россиян тогда вызвали проблемы с валютными переводами, введение комиссий по счетам в долларах и евро, а также сложности со снятием денег с валютных вкладов.

Ранее россияне стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор на банки.