Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США растет скепсис по поводу финансирования Украины

FT: 41% американцев считают, что США делают для Украины слишком много

close
100%
Depositphotos

Американцы становятся все более скептически настроены в отношении масштабной финансовой помощи Украине со стороны США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на последние социологические исследования.

По данным опроса Института Гэллапа, 41% американцев сейчас считают, что их страна делает «слишком много» для поддержки Украины. В июне этой точки зрения придерживались лишь 29% опрошенных.

В то же время доля американцев, полагающих, что США оказывают Украине «недостаточную поддержку», снизилась с 28% в июне до 25% в октябре. Эти данные свидетельствуют о том, что общественное мнение в США постепенно меняется в сторону меньшей поддержки финансирования Киева по мере затягивания конфликта.

При этом Белый дом настаивает на выделении Украине $60 млрд в рамках нового пакета помощи. Однако республиканцы в конгрессе не поддерживают столь масштабное финансирование. Растущий скепсис американцев в отношении помощи Украине осложняет усилия Байдена по продвижению новых траншей. Ряд сенаторов отмечают, что это может повлиять на объемы дальнейшей поддержки Киева.

До этого в Раде прокомментировали законопроект о помощи США Израилю.

Ранее в США придумали новое обоснование военной помощи Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий