В США растет скепсис по поводу финансирования Украины

Американцы становятся все более скептически настроены в отношении масштабной финансовой помощи Украине со стороны США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на последние социологические исследования.

По данным опроса Института Гэллапа, 41% американцев сейчас считают, что их страна делает «слишком много» для поддержки Украины. В июне этой точки зрения придерживались лишь 29% опрошенных.

В то же время доля американцев, полагающих, что США оказывают Украине «недостаточную поддержку», снизилась с 28% в июне до 25% в октябре. Эти данные свидетельствуют о том, что общественное мнение в США постепенно меняется в сторону меньшей поддержки финансирования Киева по мере затягивания конфликта.

При этом Белый дом настаивает на выделении Украине $60 млрд в рамках нового пакета помощи. Однако республиканцы в конгрессе не поддерживают столь масштабное финансирование. Растущий скепсис американцев в отношении помощи Украине осложняет усилия Байдена по продвижению новых траншей. Ряд сенаторов отмечают, что это может повлиять на объемы дальнейшей поддержки Киева.

До этого в Раде прокомментировали законопроект о помощи США Израилю.

Ранее в США придумали новое обоснование военной помощи Украине.