Аналитик назвал причины сокращения поставок газа из России в Европу

За этот год Европа получила гораздо меньше российского газа, чем в прошлые годы. Но это не связано с санкциями против Москвы. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Никаких санкций, запрещающих покупать российский газ, будь то трубопроводный или сжиженный природный газ (СПГ), нет. Государства этот вопрос не регулируют — ни национальные правительства, ни Брюссель, как многонациональная структура. У нас сократились объемы поставок исключительно из-за того, что мы не можем доставить туда газ», — пояснил аналитик.

Он уточнил, что газопроводы «Северные потоки» не функционируют после взрывов. В свою очередь, «Ямал-Европа» не работает из-за

национализации Польшей участка газопровода, который принадлежал «Газпрому». Украина перекрыла один из главных маршрутов поставки топлива, так как он проходит через Луганскую народную республику.

Сейчас есть два способа поставки российского газа в Европу — второй маршрут через Киев и трубопровод «Турецкий поток». По словам аналитика, даже эти каналы не загружены на полную мощность. По прогнозам Юшкова, объем поставок российского газа в Европу по итогам 2023 года не превысит 20-25 млрд кубометров.

Европа намерена сократить импорт природного газа из России до 40-45 млрд кубометров в этом году, следует из заявления американского Госдепартамента по итогам встречи рабочей группы США — ЕС по энергетической безопасности.

Ранее ЕС довел заполнение газохранилищ до исторического максимума.