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В России приняли поправки в закон об экспорте СПГ

Путин подписал законы, расширяющие экспорт российского СПГ

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Depositphotos

Президент России Владимир Путин подписал законы, разрешающие экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с ряда месторождений «Роснефти» и проектов «НОВАТЭКа» без привязки к конкретным месторождениям. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, экспорт СПГ разрешен с месторождений, полностью или частично расположенных севернее 67-й параллели, для компаний с государственной долей более 50%. Это касается 36 месторождений «Роснефти» в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком округах.

Также закон позволит «дочкам» «НОВАТЭКа» экспортировать СПГ без привязки к конкретным месторождениям. Ранее такое право получали только проекты «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 1-3». Теперь его смогут использовать «Мурманский СПГ» и «Криогаз-Высоцк».

По словам властей, нововведения позволят монетизировать запасы газа в труднодоступных районах и увеличить экспорт СПГ.

До этого в Минэнерго прокомментировали сроки снятия частичного запрета экспорта топлива из РФ.

Ранее Минсельхоз предложил ввести полугодовой запрет на вывоз твердой пшеницы из РФ.

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