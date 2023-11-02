Россиянам назвали новый способ оплаты покупок в Турции

Российские банки начали устанавливать в турецких торговых точках терминалы для оплаты товаров отечественными картами «Мир». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

По ее данным, пять российских кредитных организаций установили терминалы в кафе, сувенирных лавках, отелях и аптеках курортной зоны Турции.

Операции по картам «Мир» проходят так же, как и на территории России: деньги за них списываются в рублях и поступают на рублевый счет продавца в турецком банке.

Схема не нарушает никакие санкции, так как для проведения оплаты используется не турецкий терминал, а представленный российским банком. Расплатиться иностранной картой в нем при этом не получится — операция не пройдет.

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка России Алла Бакина 3 июля заявила, что до конца года национальная система платежей «Мир» выйдет в пять-шесть новых стран.

Ранее в России призвали подключить банки к новой платежной системе.