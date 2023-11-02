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Путин одобрил изменение способа расчета доходов России от нефти

Бюджетное правило в России вновь будет рассчитываться из базовой цены на нефть

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Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому нефтегазовые доходы страны при формировании бюджета вновь будут рассчитываться исходя из базовой цены на нефть на уровне $60 за баррель. Об этом пишет ТАСС.

То есть бюджетное правило вернется к своим прежним параметрам расчета: дополнительные доходы от продажи нефти сверх базовой цены в $60 за баррель будут направляться в Фонд национального благосостояния. А при падении цен ниже этой отметки недополученные доходы будут компенсироваться из фонда.

В этом году этот механизм работал иначе. За «отсечку» российские власти приняли номинальное значение в 8 трлн рублей нефтегазовых доходов за год. Как объяснял глава Минфина РФ Антон Силуанов, в основу расчетов была положена та же самая цена нефти в $60 за баррель. Минфин предложил вернуться к прежнему способу расчета 22 сентября этого года.

Совет Федерации одобрил поправки в российский Бюджетный кодекс, предусматривающие расчет бюджетного правила из базовой цены на нефть в $60 за баррель, 25 октября.

Ранее правительство спрогнозировало снижение объемов нефтедобычи в России.

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