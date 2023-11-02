Путин одобрил изменение способа расчета доходов России от нефти

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому нефтегазовые доходы страны при формировании бюджета вновь будут рассчитываться исходя из базовой цены на нефть на уровне $60 за баррель. Об этом пишет ТАСС.

То есть бюджетное правило вернется к своим прежним параметрам расчета: дополнительные доходы от продажи нефти сверх базовой цены в $60 за баррель будут направляться в Фонд национального благосостояния. А при падении цен ниже этой отметки недополученные доходы будут компенсироваться из фонда.

В этом году этот механизм работал иначе. За «отсечку» российские власти приняли номинальное значение в 8 трлн рублей нефтегазовых доходов за год. Как объяснял глава Минфина РФ Антон Силуанов, в основу расчетов была положена та же самая цена нефти в $60 за баррель. Минфин предложил вернуться к прежнему способу расчета 22 сентября этого года.

Совет Федерации одобрил поправки в российский Бюджетный кодекс, предусматривающие расчет бюджетного правила из базовой цены на нефть в $60 за баррель, 25 октября.

Ранее правительство спрогнозировало снижение объемов нефтедобычи в России.