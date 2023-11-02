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Nestle внесли в украинский список «спонсоров войны»

Украина внесло компанию Nestle в список международных спонсоров войны

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Global Look Press

Швейцарская компания Nestle внесена в украинский список «международных спонсоров войны» из-за того, что она продолжает работать в России. Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины в Telegram-канале.

Компания имеет более 2000 брендов по всему миру, среди которых такие известные, как KitKat, Nescafe, Nesquik, Nestea и другие.

Несмотря на то что прибыль Nestle в РФ составляет лишь чуть более 2% от деятельности всей компании, она до сих пор не решилась выйти с российского рынка, пишет НАПК.

Nestle объясняет свою позицию тем, что компания обеспечивает россиян товарами первой необходимости, а также беспокоится о своих сотрудниках в РФ. При этом, как утверждают в агентстве, компания завозит в РФ не только сырье для товаров первичной необходимости, а пытается скрытно направлять в страну технологическое оборудование для развития собственного бизнеса.

3 октября Украина внесла три крупнейшие нефтегазовые компании Китая в список «спонсоров войны».

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.

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