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В Турции резко осложнилась сдача жилья туристам

Власти Турции запретили сдавать жилье туристам на срок до 100 дней без разрешения

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Umit Bektas/Reuters

В Турции запретили сдавать жилье туристам без разрешения властей. Текст соответствующего закона размещен на сайте официальной газеты Турции Resmi Gazete.

Отмечается, что новое правило будет распространяться только на жилье, которое сдается в аренду на срок до 100 дней. Разрешение на аренду жилья будет выдавать Министерство культуры и туризма, в том числе через канцелярию региональной администрации. При этом перед входом в предлагаемое в аренду жилье будет помещаться специальная табличка.

За каждый сданный в обход требования нового закона объект полагается штраф в размере 100 тыс. турецких лир (примерно 327 тыс. рублей), который при повторных нарушениях может быть увеличен до 500 тыс. лир (примерно 1,6 млн руб.).

До этого российские туроператоры стали предлагать безалкогольный all-inclusive в Турции.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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