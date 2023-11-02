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Пошлины увеличили себестоимость рыбного промысла на 40%

РБК: пошлины на топливо увеличили себестоимость рыбного промысла на 40%

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РИА Новости

Пошлины на топливо увеличили себестоимость рыбного промысла на 40%. Об этом пишет издание РБК.

Сообщается, что на этом фоне рыбаки из Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) просят власти освободить судовое топливо от повышающего коэффициента вывозных пошлин. Соответствующее обращение было направлено министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. При этом в Росрыболовстве заявили, что знакомы с этой ситуацией.

Негативное влияние вывозной пошлины на российский рыболовный промысел связано с тем, что даже воды исключительной экономической зоны России, в которых добывается более 78% всего вылова рыбы, не относятся к таможенной территории страны, и для бункеровки (до заправки с танкера) в них необходимо оформлять документы о вывозе топлива.

До этого цены на картон в РФ взлетели на 15% из-за ввода пошлины на экспорт.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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