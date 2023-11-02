Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минфин не планирует повышение ставок НДФЛ

Замминистра финансов Сазанов заявил, что повышение ставок НДФЛ не планируется

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Российский минфин не планирует повышение ставок НДФЛ в 2023 и 2024 годах, а также повторного введения налога на сверхприбыль. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов по итогам встречи с бизнесом, его цитирует пресс-служба российского ведомства.

«Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики <...> не планируется. Повышение ставок НДФЛ не предусмотрено в рамках текущего бюджетного цикла и в 2024 году не планируется», — сказал он.

Он добавил, что роста ставок на будущий год также не запанировано.

Сазанов также рассказал, что в текущем месяце планируется принятие законопроекта, который будет сглаживать для бизнеса последствия приостановления отдельных положений соглашений с «недружественными» странами.

Замминистра добавил, что Минфин готов обсуждать вопрос расширения перечня видов доходов, для которых будут сохранены правила налогообложения, действовавшие до приостановления соглашений.

1 ноября сообщалось, что депутаты намерены увеличить лимит «налогового» вклада в пять раз.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий