Российский минфин не планирует повышение ставок НДФЛ в 2023 и 2024 годах, а также повторного введения налога на сверхприбыль. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов по итогам встречи с бизнесом, его цитирует пресс-служба российского ведомства.

«Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики <...> не планируется. Повышение ставок НДФЛ не предусмотрено в рамках текущего бюджетного цикла и в 2024 году не планируется», — сказал он.

Он добавил, что роста ставок на будущий год также не запанировано.

Сазанов также рассказал, что в текущем месяце планируется принятие законопроекта, который будет сглаживать для бизнеса последствия приостановления отдельных положений соглашений с «недружественными» странами.

Замминистра добавил, что Минфин готов обсуждать вопрос расширения перечня видов доходов, для которых будут сохранены правила налогообложения, действовавшие до приостановления соглашений.

1 ноября сообщалось, что депутаты намерены увеличить лимит «налогового» вклада в пять раз.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.