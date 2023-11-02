Добыча «Газпрома» выросла за первые три квартала года

Добыча «Газпрома» за сентябрь выросла на 2,5%, до 48 млрд кубометров. Как сообщает РИА Новости, это произошло за счет увеличения экспорта в Китай, а также восстановления производственных мощностей на проекте «Сахалин-1».

В первом полугодии текущего года компания сократила добычу на 25% — до 179 млрд кубометров с 238 млрд за тот же период 2022-го. При этом в августе показатели выросли на 2,7%, а в сентябре — на 2,5%. По итогам трех кварталов текущего года разница составила всего 5,7% — добыча составила 474 млрд кубометров.

Аналитики связывают увеличение добычи с постепенным восстановлением экономики Китая.

До этого стало известно, что Китай и «Газпром» обсуждают ускорение начала поставок российского газа по дальневосточному маршруту. Об этом 1 ноября сообщил вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC Се Цзюнь на Петербургском газовом форуме. Подписанный в феврале контракт предусматривает поставку в Китай до 10 млрд кубометров газа в год на протяжении не менее 25 лет.

Ранее министр назвал условия падения цен на газ в Европе.