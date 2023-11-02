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Росстат планирует ввести новые подходы к учету доходов и расходов граждан РФ

РБК: Росстат закажет научную работу для изменения учета доходов граждан

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Shutterstock

Росстат планирует усовершенствовать методы оценки доходов, расходов и сбережений граждан России. Об этом сообщает издание РБК.

Как пишет издание, федеральная служба разместила на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения (этап 2023–2024 года)». Росстат предлагает за эту работу 11,9 млн руб. Сроки выполнения контракта — до ноября 2024 года.

РБК отмечает, что в сентябре 2022 года Росстат уже заказывал подобную работу. Однако в службе заявили изданию, что НИР не была выполнена в соответствии с требованиями Росстата, поэтому договор был расторгнут по инициативе ведомства и начались поиски нового исполнителя.

Там также подчеркнули, что цели и задачи работы остались прежними, то есть совершенствование методологии и методики учета денежных доходов. В ней необходимо рассмотреть предпринимательские доходы, в том числе теневые, финансовые операции за рубежом и расходы на недвижимость.

В августе Росстат сообщал, что средняя зарплата в России увеличилась на 14% и достигла 76,5 тыс. рублей.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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