Эксперт рассказала о штрафе для работодателей за низкие зарплаты с 1 января

Согласно информации ведущего юрисконсульта КСК ГРУПП Ирины Михеевой, начиная с 1 января 2023 года работодатели, которые будут платить своим сотрудникам заработную плату меньше 19 242 рублей, могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей. Об этом сообщает агенство «Прайм».

В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля в месяц, однако Госдума одобрила повышение МРОТ с 1 января 2023 года до 19 242 рублей.

Согласно Трудовому кодексу, месячная зарплата работника, который полностью отработал норму рабочего времени и выполнил трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Если работодатель выплачивает зарплату ниже МРОТ, он может быть привлечен к административной ответственности по части 6 и части 7 статьи 5.27 КоАП РФ.

Размер штрафа, наложенного на должностных лиц по части 6 статьи 5.27 КоАП, составит от 10 до 20 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от одной до пяти тысяч рублей, а на юридические лица — от 30 до 50 тысяч рублей.

По части 7 статьи 5.27 КоАП должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалифицированы на срок от одного года до трех лет Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 30 тысяч рублей, а юридические лица — от 50 до 100 тысяч рублей.

Однако стоит отметить, что выплата зарплаты ниже МРОТ является законной в случае неполного рабочего времени или отпуска за свой счет. Также возможны удержания из зарплаты по исполнительным листам от приставов или компенсации материального ущерба по вине сотрудника.

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