В России законодательно заморозят налоговые соглашения с 38 странами

Правительство РФ намерено на законодательном уровне закрепить частичную приостановку соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных с недружественными странами. Речь идет о договорах между Москвой и 38 зарубежными государствами, пишет газета «Известия».

В материале указано, что в первую очередь российские власти планируют приостановить сотрудничество в данной сфере с США и странами Европейского союза (ЕС). Кроме того, изменения коснутся соглашений с Канадой и Японией.

Согласно информации издания, соответствующий документ был разработан Министерством иностранных дел и Министерством финансов страны. При этом правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила данную инициативу.

«Пойти на это пришлось после введения санкций и беспрецедентных попыток давления на экономику страны», — уточнили авторы публикации.

Как отметил источник в Государственной думе РФ, законопроект о приостановке налоговых соглашений должны внести на рассмотрение в парламент до конца января 2024 года. Несмотря на то, что российский президент Владимир Путин еще в августе текущего года подписал указ о приостановке отдельных положений договоров по двойному налогообложению, подобные инициативы необходимо закрепить на законодательном уровне.

Пресс-служба Минфина РФ уточнила, что фактически действие отдельных пунктов соглашений было приостановлено еще 8 августа. Именно тогда российское дипломатическое ведомство отправило ноты в недружественные государства.

«В соглашениях приостанавливается лишь действие статей, в которых предусмотрены пониженные ставки налогов по процентам и дивидендам, для физических лиц нормы об избежании двойного налогообложения сохранятся», — подчеркнул заместитель главы финансового ведомства Алексей Сазанов.

Двойное налогообложение представляет собой взимание в разных странах налогов на прибыль, полученную за одну и ту же операцию.

При этом заработная плата россиян, работающих за границей, рассматривается как доход от источников в РФ. Поэтому необходимость платить налог на прибыль в других странах будет зависеть только от того, решит ли правительство другого государства денонсировать соглашение с Москвой.

Ранее в Госдуме РФ предложили увеличить лимит «налогового» вклада в пять раз.