В Минэкономразвития назвали основные факторы роста зарплат в России

Рост реальной заработной платы россиян наблюдается во всех отраслях экономики страны. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«Основными факторами роста зарплат во внебюджетном секторе стало ускорение экономической активности промышленных предприятий и организаций, а также связанный с этим высокий спрос на квалифицированные кадры. Опережающие темпы роста демонстрируют отрасли обрабатывающей промышленности», — отметили в пресс-службе министерства.

Реальные зарплаты в отраслях обрабатывающий промышленности за восемь месяцев 2023 года выросли на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«[Это произошло] в основном за счет производства электрооборудования (там зарплаты повысились на 18,5%), компьютерной и электронной техники (плюс 16,8%), отраслей легкой промышленности. Прибавка в сегменте производства одежды составила 21,1%, изделий из кожи и обуви — 14,8%. Также при активной реализации программ развития внутреннего туризма в отраслях гостеприимства реальные заработные платы выросли увеличились на 9,6% в годовом выражении», — уточнили в МЭР.

Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам 1 ноября сообщил, что зарплаты в стране растут выше инфляции. По его словам, за восемь месяцев 2023 года они прибавили 7,5% в реальном выражении.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».