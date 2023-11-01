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Россиянам станет проще стать банкротами

С 3 ноября россиянам станет проще стать банкротами вне суда

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С 3 ноября россиянам станет проще стать банкротами. Заявление о признании несостоятельным можно будет подать, если
размер долга составляет не менее 25 тыс. рублей и не более 1 млн рублей, соответствующий федеральный закон вступает в силу. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

Минимальная сумма до этого достигала 50 тыс. рублей, максимальная — 500 тыс. рублей.

Также закон разрешает гражданам, единственный доход которых состоит из выплат социального характера, а также пенсионерам инициировать процедуру личного банкротства вне суда через год после начала принудительного взыскания с них задолженности, тогда как для других граждан этот срок составит семь лет.

Объявить себя банкротом при определенных обстоятельствах вне суда можно бесплатно. Для этого нужно подать заявление в МФЦ (многофункциональный центр). По данным «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, с начала 2023 года финансово несостоятельными были признаны около 250 тыс. россиян — треть количества за предыдущие семь лет. В сентябре их общее число превысило 1 млн человек. Около 15 тыс. граждан стали банкротами вне суда.

Ранее стало известно, как россияне получат зарплату при банкротстве работодателя.

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