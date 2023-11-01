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«Роснефть» провела розыгрыш автомобиля

Жительница Курской области выиграла новую Lada Vesta Cross

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Lada

Розничная сеть «Роснефть» провела розыгрыш первого автомобиля Lada Vesta Cross в рамках акции «Ралли-марафон Роснефть Pulsar». Победителем стала жительница Курской области Алена Глазунова, говорится в сообщении нефтяной компании.

Акция «Ралли-марафон Роснефть Pulsar» стартовала в начале октября и продлится до 3 декабря.

Еженедельно призеры получают от компании подарочные промокоды на 1000 бонусных баллов в программе лояльности. При этом каждые 3 недели разыгрывается автомобиль. Акция проходит на АЗС «Роснефти» в Москве, Московской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калужской и других областях.

В «Роснефти» уточнили, что в акции уже приняли участие около полумиллиона человек.

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