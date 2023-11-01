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«Силу Сибири — 2» могу запустить раньше срока

Китайская компания и «Газпром» договариваются о скорейшем старте поставок по «Силе Сибири — 2»

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Павел Львов/РИА «Новости»

Китай и «Газпром» обсуждают ускорение начала поставок российского газа по дальневосточному маршруту. Об этом 1 ноября сообщил вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC Се Цзюнь на Петербургском газовом форуме, передает «Интерфакс».

«Наша компания и «Газпром» стремятся к построению более тесного энергетического партнерства, планомерно ускоряют реализацию проекта поставок газа по дальневосточному маршруту», — сказал Цзюнь.

Ранее сообщалось, что подписанный в феврале контракт предусматривает поставку в Китай до 10 млрд кубометров газа в год на протяжении не менее 25 лет.

До этого лава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что поставки начнутся не позднее 2027 года. Однако в сентябре президент России Владимир Путин отмечал возможность ускорения реализации проекта. «Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири — 2», — сказал тогда президент.

Ранее министр назвал условия падения цен на газ в Европе.

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