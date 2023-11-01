Власти планируют ужесточить правила вывоза золота

В России могут запретить вывоз золота физическими лицами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова замминистра финансов Алексея Моисеева.
В ходе пленарного заседания Госдумы замминистра финансов сообщил, что бюджет ежегодно недополучает 5-6 тонн драгоценного металла из-за подпольного оборота.
Здесь целый комплекс мер предпринимается. Первое — это вот законопроект, который сейчас рассматривается, надеюсь, он будет поддержан. Также принято решение об ограничении экспорта лома и отходов. Как правило, концентрат золота, который в таких вот случаях происходит, он экспортируется под видом лома и отходов», — пояснил замминистра.
Ранее правительством РФ был введен запрет на вывоз отходов и лома из драгметаллов с 1 ноября по 30 апреля 2024 года. Кроме того, запрет касается и отходов, содержащих драгоценные металлы. Аналогичный запрет действовал с 20 марта до 20 сентября 2023 года, отмечает издание.
По мнению правительства предлагаемые изменения позволят увеличить нагрузку на отраслевые предприятия и повысить доходы бюджета.
До этого стало известно, какое место занимает Россия на мировом рынке золота и серебра.
Ранее в ОАЭ нарастили импорт российского золота после западных ограничений.