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Власти планируют ужесточить правила вывоза золота

ФТС выступила с инициативой ограничить экспорт золота физлицами

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Depositphotos

В России могут запретить вывоз золота физическими лицами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова замминистра финансов Алексея Моисеева.

В ходе пленарного заседания Госдумы замминистра финансов сообщил, что бюджет ежегодно недополучает 5-6 тонн драгоценного металла из-за подпольного оборота.

Здесь целый комплекс мер предпринимается. Первое — это вот законопроект, который сейчас рассматривается, надеюсь, он будет поддержан. Также принято решение об ограничении экспорта лома и отходов. Как правило, концентрат золота, который в таких вот случаях происходит, он экспортируется под видом лома и отходов», — пояснил замминистра.

Ранее правительством РФ был введен запрет на вывоз отходов и лома из драгметаллов с 1 ноября по 30 апреля 2024 года. Кроме того, запрет касается и отходов, содержащих драгоценные металлы. Аналогичный запрет действовал с 20 марта до 20 сентября 2023 года, отмечает издание.

По мнению правительства предлагаемые изменения позволят увеличить нагрузку на отраслевые предприятия и повысить доходы бюджета.

До этого стало известно, какое место занимает Россия на мировом рынке золота и серебра.

Ранее в ОАЭ нарастили импорт российского золота после западных ограничений.

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