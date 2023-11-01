В Финляндии конфисковали ряд российских товарных знаков

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало все товарные знаки и логотипы, зарегистрированные в стране компанией АНО «ТВ-Новости», которая управляет телеканалом RT. Об этом сообщает Yle.

Такие же меры были приняты в отношении товарных знаков «Сбербанка» и оружейного концерна «Калашников».

В сообщении говорится, что права и товарные знаки были изъяты из базы патентного бюро Финляндии в связи с действующими санкциями Евросоюза.

До этого министр юстиции Финляндии Леену Мери говорил, что правительство страны до конца срока своих полномочий в 2027 году хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости. Российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами».

Также сообщалось, что власти Финляндии будут эвакуировать машины, которые долгое время находятся на парковке аэропорта Хельсинки.

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