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В Финляндии конфисковали ряд российских товарных знаков

Yle: в Финляндии конфисковали товарные знаки концерна «Калашников» и RT

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало все товарные знаки и логотипы, зарегистрированные в стране компанией АНО «ТВ-Новости», которая управляет телеканалом RT. Об этом сообщает Yle.

Такие же меры были приняты в отношении товарных знаков «Сбербанка» и оружейного концерна «Калашников».

В сообщении говорится, что права и товарные знаки были изъяты из базы патентного бюро Финляндии в связи с действующими санкциями Евросоюза.

До этого министр юстиции Финляндии Леену Мери говорил, что правительство страны до конца срока своих полномочий в 2027 году хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости. Российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами».

Также сообщалось, что власти Финляндии будут эвакуировать машины, которые долгое время находятся на парковке аэропорта Хельсинки.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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