Казахстан выразил готовность нарастить поставки нефти и урана во Францию

Казахстан готов увеличить объемы поставок нефти во Францию. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.

На встрече лидеров Казахстана и Франции на бизнес-форуме в Астане Токаев озвучил ряд перспективных направлений для двустороннего сотрудничества. В число таких приоритетов, по мнению главы Казахстана, входит энергетический сектор.

«Казахстан остается одним из основных поставщиков сырой нефти на французский рынок. Кроме того, как полагает Касым-Жомарт Токаев, большой потенциал имеется также в области геологоразведки нефти и газа, экспорта урана...» — следует из сообщения.

Казахстан является лидером в мире по производству урана, республика обеспечивает более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе, напомнил Токаев. При этом атомная энергетика занимает 63% энергетического сектора Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон 1 ноября прилетел в Казахстан. Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал этот визит «историческим событием».

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Ранее Макрон пригласил Токаева стать почетным гостем Форума мира в Париже.