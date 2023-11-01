Министр назвал условия падения цен на газ в Европе

Только увеличение поставок российского газа в Европу может привести к снижению цен на топливо на рынках Европы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова, растущий спрос при ограниченных запасах не позволит ЕС поддерживать адекватные цены в холодный период. Он напомнил, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами голубого топлива и может предложить его по приемлемым ценам. Министр подчеркнул, что РФ готова реализовать эту возможность, если потребуется снижение тарифов для европейских потребителей.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что Запад заинтересован в возвращении поставок российского газа. По его словам, они осознают, что добывают газа недостаточно, чтобы удовлетворить растущий спрос. «Страны Запада традиционно потребляли больше газа, чем добывали, добывают и будут добывать. Эту тенденцию им не переломить», — подчеркнул Миллер. Так же глава «Газпрома» заявил, что рынок газа для Запада сохранится «узким» на фоне растущего спроса в ближайшие десятилетия.

Ранее Путин рассказал, сколько Запад платит Украине за транзит российского газа.