В Гильдии риэлторов назвали новый запрет ЦБ по ипотеке спасением для банков

Решение Центробанка России запретить россиянам, у которых есть потребительский кредит, брать ипотеку является разумным, потому что это поможет защитить риски банков. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев.

«Риски банка огромны. Если банк начнет получать квартиры, то куда он будет их девать, если цены на жилье снизятся? А если ставки по ипотеке будут оставаться высокими, то в следующем году квартиры могут начать дешеветь. И тогда, даже если банк заберет квартиру, ее цена не покроет долговых обязательств заемщика», — отметил эксперт.

По его словам, такая ситуация негативно повлияет на финансовую устойчивость банка и может привести к банкротству. По этим причинам ЦБ хочет ограничить риски банков, занимающихся ипотечным кредитованием, уточнил Апрелев.

Банк России анонсировал введение запрета брать ипотеку при наличии потребкредита 30 октября. Регулятор пояснил, что во втором квартале этого года на одного владельца жилищного кредита приходилось 1,8 займа, годом ранее – 1,6. При этом среди клиентов банков есть те, кто берут потребкредит для внесения первоначального взноса по ипотеке, в том числе на сумму от 100 тыс. рублей. Также ЦБ выступает за дальнейшее повышение минимального первоначального взноса по жилищным кредитам.

Ранее стало известно, сколько россиян не смогут взять ипотеку после решения ЦБ.