ЦБ оценил доступность российского жилья в квадратных метрах

Доступность российского жилья с точки зрения размера жилплощади в последние годы в России не росла, а увеличение цен уравновесили низкие ипотечные ставки. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизавета Данилова.

«Если посмотреть информацию, как менялась доступность жилья за последние годы <...> доступность последние годы, то есть количество метров, которые люди себе могут позволить, оно не росло», — пояснила она.

ЦБ беспокоит дисбаланс цен на вторичном и первичном рынке жилья в стране, который вырос с введением льготных программ ипотеки, добавила она.

До этого замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин предложил поднять вопрос цены квадратного метра жилья для россиян. По его словам, важно оценить факторы, которые формируют цену «квадрата», а для повышения его доступности — ситуацию со себестоимостью и рентабельностью проектов. Минстрой собирается обсудить данный вопрос с ЦБ, Минфином, Минпромторгом, банками, Федеральной антимонопольной службой, а также с региональными властями.

Согласно статистике «Домклик», средняя цена на квадратный метр в российских новостройках в прошлом месяце составила 120 586 рублей, а на вторичном рынке – 100 958 рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с рынком ипотеки.