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Цены на бензин и дизель в России продолжают снижаться

В России на бирже стоимость бензина и дизельного топлива упала на 1-2%

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Стоимость всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подешевела в ходе торгов в среду. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Как следует из информации СПбМТСБ, стоимость бензина АИ-92 в европейской части РФ упала на 1,54% до 47 751 рублей за тонну, а бензина АИ-95 — на 1,58% до 51 143 рублей за тонну.

Цена летнего дизельного топлива сократилась на 1,06% до 54 717 рубля за тонну. Эксперты связывают снижение с запретом на экспорт нефтепродуктов из России. Например, с начала года бензин АИ-92 подешевел на 23%, АИ-95 — на 24%, летний дизель — на 24,1%.

Помимо этого, на бирже опустились цены на межсезонное дизтопливо (на 2,13% до 57 232 рублей за тонну), зимнее дизтопливо (на 1,1% до 70 154 рублей) и мазут (на 6,58% до 19 337 рублей). Стоимость сжиженного газа снизилась на 0,21% до 30 249 рублей за тонну.

В конце октября эксперт раскрыл причину высоких цен на дизель по стране.

Ранее рост цен на бензин в России группа депутатов Госдумы предложила ограничить инфляцией.

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