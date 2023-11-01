Миллер заявил о стремлении Запада вернуть российский газ

Западный бизнес хочет восстановить импорт российского газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы «Газпрома» Алексея Миллера на Петербургском международном газовом форуме.

По его словам, они осознают, что добывают газа недостаточно, чтобы удовлетворить растущий спрос. «Страны Запада традиционно потребляли больше газа, чем добывали, добывают и будут добывать. Эту тенденцию им не переломить», — подчеркнул Миллер. Ранее на форуме глава «Газпрома» заявил, что рынок газа для Запада сохранится «узким» на фоне растущего спроса в ближайшие десятилетия.

По его словам, сейчас происходит стремительная трансформация мирового газового рынка, которую он назвал деформацией отношений между поставщиками и потребителями газа. В итоге мировой газовый рынок стал чрезвычайно волатильным и нестабильным. Но спрос на газ будет расти, подытожил Миллер.

До этого в «Молдовагазе» назвали новую цену российского газа для Молдавии.

Ранее Путин рассказал, сколько Запад платит Украине за транзит российского газа.