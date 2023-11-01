Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили последствия повышения ключевой ставки для россиян

Депутат Аксаков: брать кредиты после повышения ключевой ставки будет невыгодно

close
100%
Depositphotos

После повышения ключевой ставки до 15% россиянам будет выгодно создавать вклады, поскольку банки начали повышать проценты по ним, однако с потребительскими кредитами стоит повременить, если есть возможность. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что в ближайшее время в стране скорее всего снизятся темпы роста кредитования, включая ипотечного. По его мнению, на рынке ипотеки также произойдет некоторая перегруппировка позиций, на что, в том числе, повлияет законопроект, который депутат внес в Госдуму.

«Речь идет о формировании относительно долгосрочных жилищных вкладов. Сейчас самое время подобных вкладов. По замыслу законопроекта эти вклады должны стать первоначальным взносом при получении ипотечного кредита. Соответственно, под выгодный процент можно сформировать определенную сумму, а к моменту получения кредита процент по ипотеке снизится. Таким образом, можно выиграть вдвойне: получить высокий процент по долгосрочному вкладу и низкий по ипотеке», — отметил Аксаков.

Парламентарий добавил, что проект закона в 2023 году вероятно успеют принять только в первом чтении.

30 октября стало известно, что за первое полугодие число заемщиков в России выросло на 2 млн человек. Особой популярностью пользуются кредитные карты — за год число уникальных заемщиков увеличилось на 3 млн до 23 млн.

Ранее россиянам назвали способ снизить кредитную нагрузку.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий