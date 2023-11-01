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Иностранцам выдали на 20% больше разрешений на работу в России

В России иностранцам в этом году выдали на 20% больше разрешений на работу

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Количество легальных трудовых мигрантов в России увеличилось, как сообщили в пресс-службе МВД, по итогам восьми месяцев 2023 года. Иностранные граждане получили 110,5 тыс. разрешений на работу, что на 19,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них 46,1 тыс. разрешений было выдано высококвалифицированным специалистам, что составляет прирост 0,9% по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет газета «Известия».

Кроме того, более 2 млн иностранных граждан в России имели патенты за период с января по август 2023 года, что означает рост на 3,7% по сравнению с предыдущим годом.

МВД также отметило, что работодатели предоставили 415,7 тыс. уведомлений о заключении трудовых или гражданско-правовых договоров с гражданами Евразийского экономического союза, что является приростом в 2% по сравнению с 8 месяцами 2022 года.

Однако количество иностранных граждан, находящихся в России по разрешению на временное проживание (РВП) и виду на жительство (ВНЖ), незначительно сократилось. На 1 сентября их число составляло около 700 тыс. человек, что на 5,5% меньше, чем по состоянию на 1 сентября 2022 года.

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