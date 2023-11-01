Минфин РФ опроверг обвинения главы Carlsberg о краже бизнеса в России

Министерство финансов РФ опровергло заявление генерального директора пивоваренной компании Carlsberg Джейкоба Аруп-Андерсена о «краже» бизнеса в России. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Минфин отметил, что пивоваренная компания «Балтика не является государственной собственностью. В ведомстве подчеркнули, что временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества. При этом введение временного управления, говорится в заявлении, не влечет изменения структуры собственности.

Министерство напомнило, что для введения временного управления имуществом государств, незаконно лишивших или ограничивших права собственности российских физических и юридических лиц 25 апреля 2023 президентом России был издан специальный указ.

Ранее генеральный директор датской пивоваренной компании Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что российские власти украли ее бизнес в России.

16 июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче иностранных активов Danone и «Балтики» под управление Росимущества. В частности, во временное управление госкорпорации перешли 98,56% акций «Балтики», принадлежащих Carlsberg, 1,35% акций, находящихся в собственности ООО «Хоппи юнион», а также 0,09% в руках Carlsberg Deutschland GmbH.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.