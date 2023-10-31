Правительство России ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

Российские власти ввели временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

«Ограничение будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года включительно», — сказано в сообщении.

Отмечается, что такой запрет уже действовал в России с 20 марта до 20 сентября текущего года.

31 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что рост валового внутреннего продукта России за январь-сентябрь 2023 года составил 2,8% в годовом выражении. По словам главы правительства, в сентябре темп роста ВВП России уже превысил 5% к аналогичному периоду прошлого года.

До этого сообщалось, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработает проект документа, запрещающего вывоз из России некоторых видов мяса птицы.

19 октября вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия пока не планирует дальнейшего смягчения ограничений на экспорт дизельного топлива.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».