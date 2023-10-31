В Пентагоне назвали сумму, оставшуюся у США на военную помощь Киеву

У администрации США осталось чуть более $5,4 млрд, которые конгресс одобрил на военную помощь Украине. Об этом во время брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

«На данный момент у нас немногим больше $5,4 млрд, которые мы можем использовать для Украины через механизм PDA», — сказал он.

31 октября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что в палате представителей конгресса США найдется достаточно сторонников продолжения помощи Украине. По его словам, в Киеве рассчитывают на согласование дополнительной военной поддержки для страны в американском парламенте.

До этого министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорил, что большая часть средств, выделенных Киеву в качестве военной поддержки, потрачена в США.

Накануне сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол сообщал, что конфликты на Украине и в Израиле рискуют «обанкротить» Соединенные Штаты и подорвать национальную безопасность страны.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.