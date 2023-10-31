Стали известны возможные сроки ремонта газопровода Balticconnector

Сроки ремонта газопровода Balticconnector, соединяющего Финляндию и Эстонию, могут занять до пяти-шести месяцев. Об этом заявили в финской газовой компании Gasgrid.

«Планирование ремонтных работ, мобилизация необходимого подводного оборудования и собственно ремонтные мероприятия, включая обследование отремонтированного трубопровода и ввод в эксплуатацию, продлятся не менее пяти месяцев. Таким образом, ближайшая возможная дата ввода в эксплуатацию трубопровода Balticconnector — начало апреля 2024 года», — сказано в сообщении.

25 октября министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявляла, что представители Китая заверили ее о готовности сотрудничать в расследовании повреждения газопровода Balticconnector.

До этого полиция Финляндии сообщала, что в рамках расследования повреждения газопровода Balticconnector работает над версией о причастности к произошедшему китайского контейнеровоза Newnew Polar Bear.

ЧП на газопроводе Balticconnector произошло в ночь на 8 октября. Сначала операторы зарегистрировали падение давления, а затем появились данные об утечке, из-за чего клапаны трубы перекрыли. Спустя два дня норвежские сейсмологи заявили, что с некоторой вероятностью зафиксировали взрыв магнитудой в 1 в районе Balticconnector. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна и никогда не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

Ранее в НАТО пообещали решительно ответить на подрыв газопровода Balticconnector.