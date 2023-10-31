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Сбер стал лауреатом премии «Бренд года в России» в двух номинациях

Образовательный проект Сбера победил в премии «Бренд года в России»

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Pexels

Сбер стал победителем национальной премии «Бренд года в России — 2023» в номинациях «Финансовые услуги» и «Образовательные услуги», сообщает пресс-служба банка.

В номинации «Финансовые услуги» жюри премии высоко оценило человекоцентричный подход банка, его репутацию, качество сервисов, достижения в сфере технологий и устойчивого развития.

«Сегодня Сбер работает в концепции lovemark, что подразумевает человекоцентричность и новые подходы к работе с клиентами на всех уровнях взаимодействия», — уточнили в банке.

Согласно рейтингу Global Most Valuable B2B Brands Index международной компании Brand Finance, Сбер в 2022 году занял 5-е место среди всех компаний планеты по показателю силы бренда. А среди банков по этому критерию Сбер стал лучшим в мире. По отчету Brand Finance в 2023 году Сбер занял первое место по силе бренда среди банков Европы и четвертое — по стоимости.

В номинации «Образовательные услуги» победил образовательный проект Сбера «Школа 21», который дает возможность любым кандидатам от 18 лет бесплатно получить профессию в сфере ИТ.

В Сбере рассказали, что в обучении участников применяется методика «равный равному» без менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами. Каждый участник выстраивает комфортный для себя график обучения. При этом кампусы школы открыты 24/7.

Напомним, национальная премия «Бренд года в России» является конкурсом для всех российских компаний, которым интересно предоставление качественных услуг на рынке и дальнейшее развитие собственного бренда.

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