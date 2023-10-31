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В США сомневаются в альтернативе зерновой сделки с РФ

Блинкен не увидел альтернативы зерновой сделке для экспорта украинского зерна

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Viacheslav Musiienko/Reuters

Вашингтон не видит альтернативы зерновой сделке с Россией для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Сенате.

По словам Блинкена, США вместе с Украиной прорабатывают различные варианты поставок украинского зерна. Однако замены черноморской инициативе, которая была приостановлена Россией, не существует, подчеркнул госсекретарь.

17 июля Россия заявила о приостановке участия в реализации «зерновой сделки» после атаки беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе

По состоянию на конец августа, агентство Bloomberg подсчитало, что Украина в рамках прекращения зерновой сделки лишилась около трети экспорта зерновых. По данным издания, украинской стороне удалось экспортировать около 3,2 млн тонн зерна, растительных масел и шрота в течении месяца после отмены сделки российской стороной, по сравнению с 4,4 и 4,8 миллиона тон в мае и июне, когда черноморская сделка еще действовала. Попытки диверсификации Украиной поставок через страны Восточной Европы натолкнулись на противодействие со стороны правительств Польши и Румынии.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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