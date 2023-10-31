Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЕС обсуждает новый пакет санкций против России на $5,3 млрд

Bloomberg: ЕС готовит 12-й пакет санкций на $5,3 млрд в торговле с Россией

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Евросоюз разрабатывает 12-й пакет ограничительных мер против РФ, нацеленный на €2,5 млрд импорта из РФ и столько же экспорта в сумме около $5,3 млрд . Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как уточнили источники издания, ЕС ставит целью закрыть возможности обхода санкций через третьи страны и лишить Кремль доходов. Новые санкции коснутся российского экспорта сварочного оборудования, химикатов и высокотехнологичных товаров военного назначения. Также планируется ограничить импорт металлов, стройматериалов, транспортных средств и алмазов.

Как подчеркнул источник, ЕС стремится закрыть каналы поставок компонентов для вооружений в РФ через третьи государства. Будут ужесточены меры воздействия на компании, помогающие обходить санкции. Опрошенные эксперты отмечают, что Евросоюз также намерен усилить контроль за нефтяным эмбарго против РФ в связи с торговлей российской нефтью выше установленного потолка в $60 за баррель.

Пакет, по данным источников, расширит черные списки ЕС более чем на 100 российских физических лиц и около 40 организаций.

В конце прошлой недели стало известно, что в ЕС не придумали, чем наполнить очередной пакет санкций.

Ранее врио главы ФТС оценил перспективы восстановления товарооборота с ЕС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий