Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России назвали самые популярные торговые марки

Стали известны лауреаты премии «Марка №1 в России»-2023

close
100%
Пресс-служба премии «Марка №1 в России»

Завершилось голосование среди российских потребителей, в ходе которого более 12 млн человек выразили свое отношение к различным товарам и услугам, указав в анкетах названия любимых компаний и брендов. Победители уже известны, сообщили организаторы ежегодной национальной премии доверия покупателей «Марка №1 в России»-2023.

Сообщается, что в номинации «Услуги и сервис» знак качества и признание россиян получили банк ВТБ, фирменный поезд «Красная стрела», компания «Бургер Кинг Россия», интернет-издание «Лента.ру» и другие.

В номинации «Продовольственные товары» лидерами стали такие бренды, как «Мясницкий ряд», «Русская картошка», квас «Вятский» и прочие.

Лучшими компаниями, выпускающими непродовольственные товары, по мнению россиян, стали «Аскона», «Мебельная фабрика Мария», «Текс», «Зубр», «Улгран» и тд.

Среди отмеченных медицинских товаров — «Ноопепт», «Бронхипрет», «Канефрон Н», «Кальций-Д3 Никомед» и другие.

В номинации «Молодежный блогер» уверенную победу одержал Влад А4.

Лучшим детским творческим коллективом по итогам голосования признан творческий центр Ангелины Шкарупиной «Броско».

Вручение премии «Марка №1 в России»-2023 состоится 15 декабря в Государственном Кремлевском Дворце.

Официальная церемония по традиции пройдет в виде гала-концерта звезд шоу-бизнеса и будет сопровождаться розыгрышами призов от лауреатов премии и прекрасной предновогодней атмосферой, созданной организаторами конкурса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий