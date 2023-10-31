Мишустин раскрыл темпы роста ВВП России за девять месяцев

Рост валового внутреннего продукта России за январь-сентябрь 2023 года составил 2,8% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС.

Такие предварительные данные привел Минэкономразвития, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. По словам главы правительства, в сентябре темп роста ВВП России уже превысил 5% к аналогичному периоду прошлого года.

Мишустин отметил, что к середине года российская экономика практически полностью восстановилась до докризисного уровня. Это стало возможным благодаря реализации поручений президента Владимира Путина и поддержке ключевых отраслей.

«Основную поддержку уже пятый месяц подряд оказывает машиностроение с темпом (роста) свыше 22%. Вместе с химическим и металлургическим эти три комплекса дают почти 90% расширения выпуска обрабатывающих производств», — подытожил Мишустин.

Вместе с тем в нефтегазовом секторе сохраняется спад, указал премьер-министр. Потребуется время для переориентации экспортных поставок в этой сфере, отметил он. В целом, несмотря на внешние вызовы, российская экономика демонстрирует устойчивый рост, резюмировал ранее премьер. По его оценке, по итогам 2023 года также ожидается положительная динамика.

Ранее эксперт рассказал, как кризис в Европе может повлиять на экономику РФ.